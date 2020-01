Fações armadas no Iraque juntam-se e organizam frente antiamericana

Base portuguesa no Iraque "longe da confusão" mas com segurança reforçada

"Vamos reagrupar as fações de resistência numa única entidade para reagir contra Washington", preveniu em comunicado Nasser al-Chemmari, número dois de Noujaba, uma das fações pró-Irão mais radicais das Forças de Mobilização Popular (Hachd al-Chaabi).

Esta coligação reúne paramilitares pró-Irão agora integrados nas forças de segurança iraquianas cujo número dois, Abou Mehdi al-Mouhandis, morreu na sexta-feira juntamente com Soleimani, no ataque aéreo americano em Bagdad.

O líder xiita Moqtada Sadr já reativou o exército Mehdi, que matou dezenas de soldados americanos durante a ocupação dos Estados Unidos desde 2003, antes de ser reprimido e dissolvido. Além disso, apelou também à união de "fações de resistência iraquianas".

O seu ex-tenente Qais al-Khazali, que se tornou seu grande inimigo, está agora na mesma linha. O chefe do grupo Asaib Ahl al-Haq prometeu aos americanos "o inferno sobre as suas cabeças".

Chemmari disse estar em contacto com "o Hezbollah e o Irão", referindo-se ao movimento xiita libanês que é um pilar do eixo pró-Irão.

"A batalha chegou hoje ao coração dos países aliados de Washington na região que estão a pressionar para sermos atacados", atirou, referindo-se a Israel e aos países do Golfo.

Chemmari acrescentou que os grupos unidos irão "travar uma guerra contra a presença norte-americana em todos os lugares da região", nomeadamente a embaixada americana em Bagdad, "um ninho de espiões", atacada há uma semana por militares pró-Irão.

"Os milhares de marines [fuzileiros navais norte-americanos] são alvos potenciais", afirmou, numa altura em que a coligação antijihadista e a NATO já suspenderam operações no Iraque para se dedicarem à proteção das suas tropas.

O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdad, ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas - Rússia, França, Reino Unido, China e EUA - mais a Alemanha, que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.

No Iraque, o Parlamento aprovou uma resolução em que pede ao governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, no qual Washington se compromete a ajudar na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico e que justifica a presença de cerca de 5200 militares norte-americanos no território iraquiano.