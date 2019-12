Extrema-direita alemã com liderança renovada e vontade de entrar no Governo

Congresso da AfD decorreu em Braunschweig, no centro da Alemanha

"Estamos dispostos a assumir funções de Governo. A Alemanha precisa de nós. Precisa de nós agora", declarou o copresidente do partido, Jörg Meuthen, reeleito para o cargo e representante do setor patriótico-conservador, a chamada ala moderada dentro da AfD.

"Alcançaremos o centro político com sensatez e conquistando novo eleitorado", afirmou, por sua vez, o novo elemento da direção do partido, Tino Chrupalla, que sucede ao veterano Alexander Gauland na copresidência, que passa a ser presidente honorário da AfD.

O jornalista e advogado Alexander Gauland, de 78 anos, partilhava a liderança da AfD com Jörg Meuthen desde dezembro de 2017.

A eleição de Tino Chrupalla, de 44 anos, foi possível com o apoio da chamada "Ala" ("Flüge", na língua alemã), conhecida como o setor mais radical do partido, que tem ligações próximas com o neonazismo e que está muito estabelecida na zona leste da Alemanha.

Apesar de a ala radical ter conquistado influência estratégica dentro do partido, por exemplo Andreas Kalbitz, outro reconhecido nome do setor radical e líder da AfD em Brandeburgo, foi eleito vogal, o congresso, que arrancou na sexta-feira em Braunschweig (centro da Alemanha), foi marcado por uma harmonia entre os vários intervenientes, de acordo com a agência espanhola EFE que acompanhou os trabalhos.

O objetivo do copresidente Jörg Meuthen era mostrar um ambiente de normalidade dentro do partido e defender a AfD como o único parceiro possível para alcançar maiorias conservadores, especialmente no leste do país, segundo relatou a agência internacional.

Os partidos políticos alemães com assento parlamentar têm descartado, até à data, a AfD como um potencial parceiro numa possível coligação governamental ou como um aliado próximo.

A AfD, atualmente a terceira força política do Bundestag, não conseguiu até agora os apoios necessários para ocupar uma das vice-presidências do Parlamento alemão.

É habitual que cada força política com assento no Bundestag tenha um representante ao lado do presidente daquela câmara, Wolfgang Schaeuble, um veterano conservador alemão.

Jörg Meuthen disse no congresso estar convencido de que, mais cedo ou mais tarde, este isolamento parlamentar da AfD será quebrado.