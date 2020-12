Explosão na baixa de Nashville provoca feridos e destrói montras

Uma explosão acordou a manhã desta sexta-feira, dia de Natal, a baixa da cidade norte-americana tendo provocado três feridos ligeiros que foram hospitalizados e estragos em lojas e garagem em redor.

De acordo com o Washington Post , as autoridades norte-americanas foram chamadas ao local por volta das 6 da manhã, hora local (12h30 em Portugal), para inspecionar um veículo suspeito perto do edifício da empresa, AT&T, o maior arranha-céus de Nashville, disse o porta-voz da polícia Don Aaron em conferência de imprensa.

BREAKING: Authorities believe an explosion that rocked the downtown Nashville area early on Christmas Day was a deliberate act, according to Metro Nashville Police Department pic.twitter.com/il1fvNyocl - Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 25, 2020

Após a inspeção ao veículo, o oficial indicou existirem razões "para terem chamado a nossa unidade de explosivos".

A explosão deu-se pelas 6.30 horas locais, de acordo com a polícia, e provocou a destruição de montras, sinais de trânsito e portas de garagem e foi sentida nos prédios vizinhos localizados no quarteirão do Arts District, no centro da cidade.

O presidente da câmara de Nashville, John Cooper, avisou a população que a baixa da cidade está com limitações à circulação.

Cooper indicou que fiz uma visita pela zona da explosão e ter observado vidros partidos e árvores caídas.

em atualização