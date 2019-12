Explosão em prédio na Alemanha faz um morto e mais de 20 feridos

Uma pessoa morreu e, pelo menos, 25 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira na sequência de uma explosão num prédio de cinco andares na cidade alemã de Blankenburg,, avança a Reuters. As autoridades estão a evacuar a zona e admitem a possibilidade de existirem mais vítimas.

"Não excluímos que haja mais feridos ou mortes", afirmou, Uwe Becker, porta-voz da polícia local, citado pela imprensa alemã.

Ainda não são conhecidas as causas da explosão que ocorreu às 08:55 (07:55 em Lisboa) em Blankenburg (estado da Saxónia-Anhalt). A cidade situa-se na região montanhosa de Harz e tem cerca de 22 mil habitantes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cerca de 160 elementos de várias equipas de emergência estão no local e as autoridades estão a proceder à evacuação de vários edifícios, incluindo uma creche. Nenhuma criança sofreu ferimentos, assegurou a polícia numa publicação no Twitter.