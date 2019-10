Petroleiro iraniano atingido por dois 'rockets' junto à costa da Arábia Saudita

Irão captura mais um petroleiro no Estreito de Ormuz

tensão no golfo

​​​​​​Dois 'rockets' atingiram um petroleiro iraniano no Mar Vermelho, ao largo do porto saudita de Jiddah, disseram esta sexta-feira as autoridades de Teerão.

Até ao momento a Arábia Saudita não fez qualquer comentário sobre o suposto ataque contra o navio iraniano, o último incidente na região, numa escalada que tem levado ao aumento das tensões entre o Irão e os Estados Unidos, país aliado da Arábia Saudita.

A televisão estatal iraniana avançou que a explosão causou um rombo em dois depósitos a bordo do navio e causou o derrame de petróleo na costa de Jidah, no Mar Vermelho. A agência IRNA citou, entretanto, a Companhia de Petroleiros Iraniana indicando que se trata do petroleiro "Sabity", um navio que esteve em reparações até ao mês de agosto na cidade portuário de Bandar Abbas, no Irão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pete Pagano, porta-voz da 5.ª Esquadra norte-americana no Golfo Pérsico disse que as autoridades (norte-americanas) têm conhecimento dos "relatórios sobre o incidente", mas declinou fazer comentários sobre o assunto.

O incidente acontece depois dos EUA alegarem que o Irão atacou petroleiros perto do Estreito de Ormuz.

A explosão pode elevar ainda mais as tensões entre o Irão e os EUA, mais de um ano depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter decidido retirar os Estados Unidos do acordo nuclear e imposto sanções que têm afetado a economia iraniana.

Desde a decisão têm-se registado vários ataques a petroleiros perto do Estreito de Ormuz, no Irão, a que se somou o abate de um drone de vigilância militar dos EUA e outros incidentes em todo o Oriente Médio.

O ataque mais recente afetou a indústria petrolífera saudita, reduzindo para metade a produção daquele reino. Os EUA culparam o Irão pelo ataque, algo negado por Teerão.

Os rebeldes houthis do Iémen, contra os quais a Arábia Saudita está a lutar numa guerra que dura há já um ano, reivindicaram o ataque, embora analistas assegurem que os mísseis usados no ataque não poderiam ter sido lançados a partir do Iémen.