Explosão em petroleiro iraniano junto à costa da Arábia Saudita

Irão captura mais um petroleiro no Estreito de Ormuz

tensão no golfo

A televisão estatal iraniana avançou que a explosão causou um rombo em dois depósitos a bordo do navio e causou o derrame de petróleo na costa de Jidah, no Mar Vermelho.

O incidente acontece depois dos EUA alegarem que o Irão atacou petroleiros perto do Estreito de Ormuz.

A explosão pode elevar ainda mais as tensões entre o Irão e os EUA, mais de um ano depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter decidido retirar os Estados Unidos do acordo nuclear e imposto sanções que têm afetado a economia iraniana.

Desde a decisão têm-se registado vários ataques a petroleiros perto do Estreito de Ormuz, no Irão, a que se somou o abate de um drone de vigilância militar dos EUA e outros incidentes em todo o Oriente Médio.

O ataque mais recente afetou a indústria petrolífera saudita, reduzindo para metade a produção daquele reino.

Os EUA culparam o Irão pelo ataque, algo negado por Teerão.

Os rebeldes houthis do Iémen, contra os quais a Arábia Saudita está a lutar numa guerra que dura há já um ano, reivindicaram o ataque, embora analistas assegurem que os mísseis usados no ataque não poderiam ter sido lançados a partir do Iémen.