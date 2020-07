Ex-ministra de Cabo Verde vai ser conselheira de António Guterres

O presidente da comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, saudou hoje a escolha da ex-ministra das Finanças de Cabo Verde Cristina Duarte como nova conselheira para África do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

"As minhas mais calorosas felicitações para a minha irmã Cristina Duarte pela sua nomeação como conselheira especial para África do secretário-geral das Nações Unidas", escreveu Faki Mahamat na sua conta na rede social Twitter. A ex-ministra cabo-verdiana substituirá a namibiana Bience Gawanas, cujo "formidável trabalho de defensora de África", Faki Mahamat elogiou na mesma publicação.

Cristina Duarte chefiou as pastas das Finanças e Planeamento em Cabo Verde, tendo saído do executivo em 2016 depois de 10 anos em cargos governamentais. Atualmente era membro da Comissão de Especialistas da ONU sobre Administração Pública.

Integrou, com o economista guineense Carlos Lopes, a Comissão de Reforma da União Africana, dirigida pelo presidente do Ruanda, Paul Kagamé. Em 2015, protagonizou a candidatura de Cabo Verde à liderança do Banco Africano de Desenvolvimento, que perdeu para o atual presidente Adesina Akinwimi, da Nigéria.

Antes de participar na vida política, Cristina Duarte dirigiu um projeto do Banco Mundial para o setor privado e foi diretora de planeamento e estudos do Ministério da Agricultura cabo-verdiano.

A indigitada assessora de Guterres trabalhou no Quénia como gestora de relações institucionais e financeiras do Citibank, chegando a vice-presidente da instituição neste país africano.