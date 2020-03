Ex-braço direito de Bolsonaro morre de ataque cardíaco

Gustavo Bebianno morreu ontem aos 56 anos em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, vítima de um ataque cardíaco fulminante. O político foi o principal braço-direito de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, cujo partido, o PSL, chefiou, o que lhe valeu um cargo de confiança no Palácio do Planalto após a eleição como ministro da secretaria da presidência.

Depois de um escândalo de corrupção envolvendo o PSL, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, entrou em choque com Bebianno, que se tornaria o primeiro ministro do governo a ser demitido, em fevereiro de 2019.

Em rutura com Bolsonaro, a quem acusou de ingratidão, e a sua família, Bebianno, ex-lutador profissional de jiu jitsu, passou a atacar o governo a partir de então.

"É o fim da picada", disse ele à BBC Brasil sobre a eventual nomeação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada de Washington, em julho passado.

"O Bolsonaro é autoritário e os filhos do Lula não davam tantos problemas", acrescentou ao jornal Folha de S. Paulo.

Numa das suas últimas entrevistas afirmou que no atual governo "todos os que tentam trabalhar são alvejados pelas costas, o Brasil ainda vai enxergar quem são Bolsonaro e os seus filhotes".

Antes, para exemplificar quão próximo chegou a ser do então candidato presidencial, afirmou que conversavam "de cueca, de cama de hotel para cama de hotel", uma imagem que ganhou repercussão.

Nos últimos meses aproximou-se do PSDB, partido social-democrata de Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin ou Aécio Neves, pelo qual ia concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro, após acordo com João Doria, governador do estado de São Paulo e líder do partido.

Por volta das 4h30 deste sábado [7h30 em Lisboa], sentiu-se mal, na fazenda da família em Teresópolis, e disse ao filho que ia tomar um remédio à casa de banho. Caiu, bateu com a cabeça e foi levado ao hospital onde chegaria já morto.