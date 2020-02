Evo Morales formalizou candidatura ao Senado

O ex-presidente boliviano Evo Morales formalizou a sua candidatura ao Senado nesta segunda-feira sendo candidato às novas eleições gerais marcadas para o dia 3 de maio, de acordo com o Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) do país.

Morales, que renunciou à presidência do país a 10 de novembro e está refugiado na Argentina, encabeça a lista de oito candidatos ao Senado (quatro titulares e quatro suplentes) para a região sul de Cochabamba na lista do seu partido Movimento ao Socialismo (MAS), segundo nota oficial publicada no site do TSE.

Evo Morales, de 60 anos, não pode concorrer à presidência nessas eleições, por disposição legal. Devido a este impedimento, o MAS formalizou a candidatura presidencial do ex-ministro da Economia, Luis Arce.

Oito candidatos irão disputar a presidência da Bolívia nessas eleições, incluindo Arce, bem como a presidente interina, Jeanine Áñez, e outros rivais do ex-presidente.

Arce lidera as intenções de voto, com 26%, de acordo com uma pesquisa divulgada na semana passada. Nas eleições, serão escolhidos o presidente, vice-presidente, 36 senadores e 120 deputados.