Irão tem "certeza" que avião não foi atingido por míssil e chama EUA para participar na investigação

Um dos motores do avião ucraniano entre os destroços. O Boeing 737 despenhou-se poucos minutos de ter descolado do aeroporto internacional de Teerão, no Irão

A Autoridade da Aviação Civil do Irão disse esta sexta-feira ter a "certeza" que o Boeing ucraniano que se despenhou em Teerão na quarta-feira "não foi atingido por um míssil".

"Uma coisa é certa, esse avião não foi atingido por um míssil", disse o presidente da Autoridade da Aviação Civil do Irão, Ali Abedzadeh, numa conferência de imprensa na capital iraniana.

Por outro lado, o governo da República Islâmica urgiu os Estados Unidos e o Canadá a partilharem informação sobre a queda do aparelho das linhas aéreas ucranianas que provocou a morte de 176 ocupantes, na maioria passageiros iranianos e canadianos.

O Canadá, os EUA e o Reino Unido afirmaram na quinta-feira que o avião pode ter sido atingido de forma inadvertida por um míssil terra-ar poucas horas depois do bombardeamento iraniano contra bases militares no Iraque.

Entretanto, o chefe dos investigadores iranianos afirmou que Teerão admite recorrer a especialistas da Rússia, Ucrânia, França e Canadá caso "não seja possível recuperar as informações" registadas pelo aparelho que se despenhou.

De acordo com Hassan Rezaeifar, responsável pela investigação, a recuperação das caixas negras do avião pode tardar um mês e o processo de análise pode prolongar-se durante um ano.

O mesmo responsável disse em Teerão que o voo das linhas aéreas ucranianas descolou com uma hora de atraso, na quarta-feira, porque o piloto decidiu retirar parte das bagagens porque o aparelho se encontrava demasiado carregado.

Por sua vez, o presidente da Ucrânia não afasta a possibilidade de o avião ter sido atingido por um míssil após a descolagem.

"A teoria sobre o míssil não está afastada, mas ainda não foi confirmada ", disse Volodymyr Zelenskiy através de uma mensagem que publicou na plataforma digital Facebook.

O chefe de Estado da Ucrânia apelou também a "todos os parceiros internacionais", em particular aos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, a partilharem informação que pode ser relevante para a investigação.

Zelenskiy acrescentou que vai discutir o assunto esta sexta-feira com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Entretanto, a agência norte-americana para a segurança dos transportes, a NTSB, anunciou que vai participar no inquérito ao acidente do Boeing ucraniano, em Teerão, na quarta-feira.

A agência indicou, na quinta-feira à noite, ter recebido uma notificação das autoridades aéreas civis do Irão para averiguar sobre as causas do acidente.

"A NTSB continua a seguir a situação em torno do acidente e a avaliar o seu nível de participação no inquérito. Como em qualquer inquérito no qual a NTSB participe, a agência não vai especular sobre as causas do acidente", disse, em comunicado

Ao abrigo das regras da Organização da Aviação Civil Internacional, a NTSB designou um representante para o inquérito à catástrofe, que causou a morte de todas as 176 pessoas a bordo, na maioria iranianos e canadianos.

Irão chama Boeing para participar no inquérito

Esta sexta-feira, o Irão convidou a Boeing a participar na investigação, avançou a agência de notícias estatal IRNA. Inicialmente, as autoridades iranianas recusaram-se a entregar as caixas negras do Boeing 737. "Não entregaremos as caixas negras ao fabricante [Boeing] nem aos americanos", disse o chefe da Organização da Aviação Civil do Irão, Ali Abedzadeh, citado pela AFP

A decisão que surge agora de convidar a Boeing e a agência norte-americana NTSB para participar na investigação acontece após o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o seu homólogo britânico, Boris Johnson, terem afirmado que o avião parecia ter sido atingido acidentalmente por um míssil, num momento de crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, tinha afirmado que o Boeing 737-800 da companhia aérea privada ucraniana Ukraine International Airlines (UIA) tinha sido, sem dúvida, abatido por um míssil iraniano, provavelmente por engano, de acordo com os serviços de informações canadianos e aliados.

Avião poderá ter sido atingido por um míssil terra-ar das defesas antiaéreas

O mesmo afirmou Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, que disse em comunicado haver informações seguras apontando que um míssil atingiu o avião. O chefe do governo britânico disse ter "um conjunto de informações" de que o Boeing 737 ucraniano foi "abatido por um míssil iraniano terra-ar".

No avião seguiam 63 canadianos e quatro britânicos entre as 176 pessoas a bordo. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro do Canadá referiu que os serviços secretos canadianos, em ligação com serviços de outros países, podem avançar que o Boeing 737 foi abatido. Tudo indica, disse o governante, que terá sido um míssil terra-ar das defesas antiaéreas iranianas e poderá ter sido acidental.

O Irão nega responsabilidades e diz não fazer sentido a tese. O Irão já admitiu que as caixas do Boeing estão danificadas o que dificulta e tornam mais complexas as investigações.

"Os canadianos querem respostas", diz Justin Trudeau

No Canadá, parece haver já segurança em avançar na tese do míssil. "Isto é uma análise preliminar e queremos agora uma credível e completa investigação ao que aconteceu exatamente", disse Justin Trudeau, garantindo que não avançaria com esta certeza se não tivesse reunido informação e provas que apontam para que tenha sido um míssil. Admitiu que pode ter sido de forma acidental mas diz que só uma investigação completa poderá expor toda a verdade.

"Isto será um choque para os familiares", disse ainda o primeiro-ministro canadiano, expressando sentidas condolências e apoio total aos familiares das vítimas. Dos 167 passageiros - havia mais nove tripulantes ucranianos - do voo 752 da Ukraine International Airlines, 138 iriam apenas fazer escala na Europa e seguir depois para o Canadá. O desastre aconteceu na noite em que o Irão atacou com mísseis bases iraquianas onde estão alojadas tropas norte-americanas, sem causar vítimas. O avião tinha descolado de Teerão em direção a Kiev.

"Agora é mais importante do que nunca saber exatamente como esta tragédia aconteceu. Os canadianos querem respostas. Isso significa transparência, responsabilidade e justiça", afirmou. "Este governo não descansará até conseguir isso", garantiu Justin Trudeau.

O jornal The New York Times publicou um vídeo do momento em que o avião terá sido atingido pelo míssil na madrugada de quarta-feira.

As autoridades iranianas rejeitaram logo a tese de que o desastre do Boeing 737 da Ukraine International Airline esteja relacionado com um eventual ataque com mísseis, afirmando que essa teoria "não faz sentido".

"Vários voos domésticos e internacionais voam ao mesmo tempo no espaço aéreo iraniano à mesma altitude de 8.000 pés, e essa história de ataque com mísseis (...) não podia estar mais incorreta", indicou o Ministério dos Transportes iraniano, num comunicado.

"Esses rumores não fazem qualquer sentido", prosseguiu a nota informativa, que cita o presidente da Organização de Aviação Civil iraniana (CAO) e vice-ministro dos Transportes, Ali Abedzadeh.

Mais tarde, solicitaram a Justin Trudeau que indique quais são as informações e as provas que levam a afirmar que não foi um motivo técnico que fez cair o Boeing 737-800. Classificou de "relatos questionáveis" as palavras do governante canadiano e, de acordo com a agência France-Presse, Teerão convidou o Canadá a "partilhar" informação com a comissão de inquérito iraniana.

O presidente iraniano prometeu à Ucrânia uma investigação objetiva das causas do desastre aéreo com o Boeing 737 da companhia Ukraine International Airline, informou a Presidência ucraniana. Hassan Rohani fez esta promessa durante uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

"Rohani assegurou que o Irão irá proporcionar aos peritos ucranianos acesso a todas as informações necessárias", acrescentou a nota oficial divulgada pela Presidência da Ucrânia, país que enviou para Teerão uma equipa de 45 investigadores para participar no inquérito em curso.

Alguns media norte-americanos citaram fontes do Pentágono para avançar que também os EUA têm relatórios que apontam nesse sentido, o que Trump, sem confirmar, deixou perceber em declarações públicas.

O presidente dos Estados Unidos manifestou dúvidas sobre a tese de um problema mecânico. "Sinto que alguma coisa terrível aconteceu", disse Donald Trump, ao referir um "possível erro".

O aparelho descolou de Teerão, com destino a Kiev, despenhando-se dois minutos após a descolagem.

Este vídeo mostra o momento em que o avião ucraniano caiu, pouco depois de ter descolado do aeroporto de Teerão:

A Ucrânia enviou para Teerão uma equipa de 45 investigadores para estudar as causas do desastre aéreo.

Quatro oficiais norte-americanos que falaram sob a condição de anonimato, citados pela agência de notícias Associated Press, referiram que o avião ucraniano poderá ter sido confundido como uma ameaça por parte de Teerão.