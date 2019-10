EUA e Turquia acordam cessar-fogo de cinco dias

Vice-presidente dos EUA, Mike Pence, fala durante conferência de imprensa com secretário de Estado, Mike Pompeo, na embaixada dos EUA em Ancara, na Turquia

Erdogan diz que não fala com vice-presidente. Só aceita reunir com Trump

Os EUA e a Turquia acordaram esta quinta-feira um cessar-fogo de 120 horas - cinco dias - para o nordeste da Síria, anunciou o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, após um encontro com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Por causa deste acordo, referiu o N.º 2 da Administração norte-americana, os EUA concordaram não impor sanções.

O cessar-fogo, avançam as agências noticiosas internacionais, pretende permitir aos grupos curdos retirarem para uma zona segura, a 32 Km da fronteira com Turquia, que será administrada pelos turcos.

"Os turcos disseram que vão parar a sua Operação Fonte de Paz para permitir a retirada das forças das YPG [Unidades de Proteção Popular] para a zona segura durante 120 horas. Todas as operações militares da Operação Fonte de Paz serão suspensas e a Operação Fonte de Paz ficará completa com a retirada", disse Pence, citado pela Reuters.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Com a implementação [do cessar-fogo], os EUA não vão impor mais sanções à Turquia. O presidente decidiu retirar as sanções económicas" uma vez que a operação esteja terminada, acrescentou Pence, falando na embaixada dos EUA em Ancara, capital da Turquia.

Reagindo ao anúncio daquele cessar-fogo de 120 horas, na sua conta de Twitter, o presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu: "Notícias formidáveis chegam da Turquia. Conferência de imprensa do vice-presidente e do secretário de Estado Pompeo. Obrigada Erdogan. Milhões de vidas serão salvas. Este é um grande dia para a civilização. Estou orgulhoso por os EUA seguirem um caminho que, apesar de pouco convencional, é necessário. Há anos que muita gente tentava conseguir este ACORDO!. Milhões de vidas serão salvas. Parabéns a TODOS!"

Na véspera, a Fox News revelou uma carta enviada pelo presidente dos EUA ao presidente da Turquia, ameaçando: "Caro Sr. Presidente: Vamos trabalhar para um bom acordo! Você não quer ser responsável por matar milhares de pessoas e eu não quero ser responsável por destruir a economia turca - e fá-lo-ei".

Contactadas pela BBC, fontes da presidência turca revelaram o resultado desta carta: "O presidente Erdogan recebeu a carta [de 9 de outubro], rejeitou-a em absoluto e colocou-a no lixo."

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, citado pelo correspondente da Economist na Turquia, Piotr Zalewski, declarou, por seu lado, que não se trata de um cessar-fogo, como diz Pence, mas de um acordo. "Vamos suspender a Operação Fonte de Paz durante 120 horas para a retirada do PKK/YPG. Mas isso não é um cessar-fogo".

A mesma fonte refere que o futuro da zona segura depende agora da reunião da próxima terça-feira entre Erdogan e o presidente russo, Vladimir Putin, na Rússia.