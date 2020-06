EUA. Dois mortos e sete feridos em festa de rua em Charlotte

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas por tiros e atropelamentos numa festa de rua em Charlotte, Carolina do Norte, disseram esta segunda-feira as autoridades policiais do Estado norte-americano.

Os disparos de armas de fogo ocorreram por volta da meia-noite durante uma "festa organizada de forma espontânea" durante as festividades que assinalam os 155 anos da proclamação do decreto federal que determinou a libertação dos escravos (Juneteenth Celebration), a 19 de junho de 1865.

De acordo com subchefe da polícia de Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings, as autoridades foram chamadas ao local depois de terem sido alertadas por um telefonema sobre a festa que juntava centenas de pessoas nas ruas do bairro de Beattis Ford Road no norte da cidade de Charlotte.

Após a chegada da polícia foram feitos vários disparos, o que provocou o pânico da multidão, tendo cinco pessoas sido atropeladas por automóveis que eram conduzidos por pessoas que tentavam abandonar o local.

A polícia diz que recolheu provas que indicam prováveis autores dos disparos, mas até ao momento não foram efetuadas detenções.

Até ao momento não se conhecem mais detalhes sobre os acontecimentos.