EUA acusam Maduro de "narcoterrorismo" e oferecem 15 milhões pela sua captura

O Departamento de Justiça norte-americano acusou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de "narcoterrorismo", alegando que ele conspirou com a guerrilha colombiana das FARC nos últimos 20 anos para "inundar os EUA com cocaína" para "minar a saúde e bem-estar" deste país. O Departamento de Estado anunciou entretanto uma recompensa de 15 milhões de dólares por qualquer informação que permita a sua detenção.

Maduro é acusado de ser um dos líderes do cartel Los Soles e converter o estado venezuelano numa empresa criminosa ao serviço dos traficantes de droga e dos grupos terroristas. "Estimamos que entre 200 a 250 toneladas de cocaína tenham sido enviadas da Venezuela por estas rotas. Essas 250 toneladas equivalem a 30 milhões de doses letais", segundo a Justiça norte-americana.

"O alcance e a magnitude do narcotráfico só foram possíveis porque Maduro e outros corromperam as instituições da Venezuela e forneceram proteção política e militar para os desenfreados crimes de narcoterrorismo", acrescentam, alegando que "os acusados traíram o povo venezuelano e corromperam as instituições venezuelanas para encher os bolsos com o dinheiro da droga".

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa do procurador-geral, William Barr, tendo sido antecipado uns momentos antes pelo senador Marco Rúbio, no Twitter. "Hoje, Nicolás Maduro será indiciado pelo Departamento de Justiça e acusado de narcoterrorismo", escreveu o senador republicano da Florida.

Além de Maduro, há mais 14 atuais e antigos militares ou políticos na lista de acusados do Departamento de Justiça. Entre eles o presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela e número dois do regime, Diosdado Cabello, e o ministro da Indústria e vice-presidente para a área económica, Tareck El Aissami. Dois ex-militares estão também acusados: Hugo Carvajal Barrios, ex-diretor da secreta militar (que chegou a ser preso em Espanha mas se encontra em parte incerta após a justiça ter dado luz verde para a extradição para os EUA), e Clíver Alcalá Cordones, um general na reforma.

O Departamento de Estado oferece uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações para a captura de Maduro, assim como uma recompensa de até dez milhões por informações sobre cada um destes quatro militares ou políticos.

"O povo venezuelano merece um governo transparente, responsável e representativo que atenda às necessidades do povo -- e que não trai a confiança do povo, desculpando ou empregando funcionários públicos envolvidos no tráfico ilícito de estupefacientes", segundo a nota assinada pelo secretário de Estado, Mike Pompeo. "Os EUA estão empenhados em ajudar o povo venezuelano a restaurar a sua democracia através de eleições presidenciais livres e justas que lhes proporcionarão um liderança nacional honesta e competente", acrescenta.

Os EUA, como cerca de meia centena de países, reconhecem o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Apesar da pressão que tem sido feita ao longo de mais de um ano, Maduro não cedeu o poder.