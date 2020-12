Este pai demorou 30 horas para ter uma tatuagem igual à marca de nascença do filho

Quando percebeu que o filho de oito anos insistia em não despir a T-shirt na piscina para não mostrar a marca de nascimento que tem no peito, o canadiano Derek Prue Sr. soube que tinha de fazer alguma coisa. E passadas mais de 30 horas na cadeira do tatuador, há dias surpreendeu o filho, Derek Jr. com uma tatuagem exatamente igual ao seu sinal.

"Fiquei feliz e um bocadinho confuso", disse Derek Jr à estação de televisão canadiana CBC. E admitiu: "Não sabia que ele ia fazer aquilo".

Ao perceber as dificuldades do filho em lidar com a marca com que nasceu, o pai explica: "Eu sei que ele estava muito consciente da sua marca. Vi como ele reagia e percebi que tinha de fazer alguma coisa. Esta foi a única forma que encontrei".

Derek Jr. achou estranho quando a mãe insistiu em tirar fotografias da sua marca de nascença mas não pensou muito mais no assunto. Foram essas fotos que Derek Sr. depois levou ao tatuador Tony Gibbert, dono do estúdio Juicy Quill, em Stony Plain, na província de Alberta, onde vivem os Prue.

O que Derek Jr. não sabia era que o processo ia ser tão doloroso. "Ainda me lembro da primeira vez que fui ao estúdio, inclinei-me, de barriga para baixo e ao fim de três ou quatro horas perguntei: 'Então, está quase?' Ao que o Tony respondeu: 'O contorno está quase!'"

Hoje confesso que ainda bem que não sabia o tempo que ia demorar. Foram mais de 30 anos ao longo de oito semanas para conseguir replicar no peito de Dereck Sr. a marca de Dereck Jr.

"É maravilhoso poder confortar o nosso filho assim", afirmou Tony Gibbert à CBC. "Fico feliz por ter feito parte disto tudo, mesmo com uma pequena ajuda".

Agora, Derek já não tem vergonha de tirar a T-shirt quando vai nadar. "Se o pai estiver aqui posso tirar a camisola".