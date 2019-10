Enterrado vivo depois de ser atraído para falso encontro sexual

O cadáver de um homem de 54 anos foi encontrado esta quarta-feira em Guecho, no País Basco, e a autópsia revelou que foi enterrado vivo depois de ter sido atraído para um encontro sexual no site Badoo. Após o ato violento, o casal, um marroquino de 35 anos e uma venezuelana de 34 anos, retiraram dinheiro da conta da vítima e venderam online o carro que lhe tinham roubado.



De acordo com a investigação das autoridades espanholas, citadas pelo El Mundo, o homem viajou de Guecho para Saragoça depois de conhecer uma mulher onlline. O casal, que se encontra detido, já usara o mesmo esquema no passado, mas esta parece ter sido a única vítima mortal.

As outras três vítimas foram abandonadas em lugares isolados perto de Pedrola, a cidade onde os suspeitos moravam.

O desaparecimento de José Luis Delgado foi relatado pela família a 9 de setembro e o corpo foi encontrado no dia 27, enterrado a cerca de oito quilómetros de Pedrola. A autópsia revelou a morte violenta depois de ter sido encontrada terra nos pulmões da vítima.

A violência do casal neste caso foi "extrema", segundo os investigadores.

O casal foi detido a 2 de outubro depois de terem sido encontradas numa embarcação que lhes pertencia objetos pessoais das vítimas e outras evidências biológicas que provam a participação dos suspeitos nos crimes.