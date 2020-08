"Ele não veio à minha posse". Trump recusa elogiar herói dos direitos civis John Lewis

Numa entrevista à Axios, o presidente dos EUA desvalorizou o papel do congressista democrata que morreu a 17 de julho. A luta pela igualdade de direitos entre brancos e negros do homem que esteve ao lado de Martin Luther King na Marcha em Washington em 1968 valeu-lhe amplos elogios de ambos os partidos e uma homenagem rara na capital federal durante as suas exéquias.