Eis a piscina com mais profundidade do mundo. São 45 metros e custou 7,5 milhões de euros

Acha que uma piscina com 10 metros de profundidade já é uma coisa do outro do mundo? Agora imagine uma com 45,4 metros. Não é ficção, é mesmo realidade, e foi recentemente inaugurada na cidade polaca de Mszczonow, tornando-se a piscina com maior profundidade do mundo.

Demorou dois anos a ser construída e leva 8 mil m³ de água - 20 vezes mais do que uma piscina comum de 25 metros, só para se ter uma noção da dimensão. O preço também é assustador - a construção custou cerca de 7,5 milhões de euros.

A piscina é apresentada como um centro de treino para amadores e profissionais, e tem uma parte com réplicas de ruínas de grutas maias para os visitantes se aventurarem, entre os 10 e os 20 metros. E também há divertimento para aqueles que não se queiram molhar, pois foram construídas passadeiras que permitem ver os mergulhadores mais profissionais. E há também quartos de hotel e restaurantes com vista para a água.

"Aqui não há peixes bonitos ou recifes de coral. Isto não substitui o mar, mas é realmente um bom lugar para aprender e treinar para mergulhar com segurança", disse Przemyslaw Kacprzak, instrutor de mergulho.

Jerzy Nowacki foi um dos primeiros a estrear a piscina. "Pela primeira vez, descemos mais de cinco metros, dá para ver o fundo, os destroços, as cavernas, é magnífico!", disse o mergulhador amador.

De acordo com o diretor deste complexo, a piscina também vai servir para treino de bombeiros e do exército polaco.

Esta piscina ultrapassa em três metros a profundidade de uma outra em Montegrotto Terme, em Itália, e tornou-se por isso na mais profunda do mundo. Mas esta marca pode ser batida em breve, dado que já existem notícias de que um centro de pesquisa e treino marítimo britânico pretende inaugurar uma piscina com 50 metros de profundidade em 2021.