É mesmo verdade. Burger King convida clientes a fazerem pedidos no McDonald's

A rede de fast food Burger King deu um apelo bastante incomum, ao convidar os clientes a fazerem pedidos no rival McDonald's, bem como em vários outros restaurantes concorrentes.

A conta de Twitter da companhia no Reino Unido publicou esta segunda-feira uma mensagem a pedir aos consumidores para apoiarem os estabelecimentos locais de fast food durante a pandemia de covid-19, sejam eles o Burger King ou não.

"Nunca pensámos que viríamos a pedir-vos isto, mas há restaurantes que empregam milhares de funcionários que estão a precisar realmente do vosso apoio neste momento", refere o tweet, que faz alusão a cadeias como KFC, Subway e Domino's Pizza.

"Se quiser ajudar, continue a deliciar-se com refeições saborosas por meio de entrega ao domícilio, take away ou drive thru", frisa a declaração, que também menciona Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John ou Leon.

"Conseguir um Whopper [slogan da empresa que alude ao hambúrger mais famoso da cadeia] é sempre melhor, mas encomendar um Big Mac [o famoso menu da McDonald's] também não é mau", pode ler-se.

A indústria da hotelaria e restauração do Reino Unido foi fortemente atingida pela pandemia e as novas restrições que vão entrar em vigor nesta quinta-feira deverão piorar a situação, com todos os restaurantes a fecharem à exceção para serviços de entrega.

O Burger King do Reino Unido está a apelar à solidariedade dos clientes para com a indústria da restauração em geral, enquanto nos Estados Unidos a cadeia apelou a uma abordagem promocional mais controversa, ao oferecer um Whopper grátis aos clientes que se dirigirem a "um dos lugares mais assustadores do mundo".