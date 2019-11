É a maior estátua do mundo do menino Jesus. Só que tem a cara de Phil Collins

A escultura na igreja está a dar que falar pela semelhança na face com a do cantor Phil Collins

É uma escultura com 6,7 metros de altura e um peso de 900 kg, podendo mesmo constituir um novo recorde mundial de uma estátua de Jesus ainda menino. Está numa igreja no México e foi agora revelada, com a semelhança da face a ser motivo de comentário - é muito semelhante à do cantor Phil Collins.

Concebida por Roman Salvador, a obra pretendia apenas "encaixar na igreja" da cidade de Guadalupe, disse o padre local, Humberto Rodriguez, ao Central European News.

"Há um espaço de 26 pés (7,9 metros) entre o teto e o chão. Pedi uma estátua que medisse 21 pés (6,4 metros), mas nunca pretendi que fosse a maior estátua do menino Jesus no mundo", disse.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto, o padre não comentou a semelhança inadvertida com a face de Phil Collins que as pessoas foram rápidas a apontar quando as imagens da estátua começaram a circular na internet.

O jornal mexicano El Sol de Puebla publicou tweets em que exibe memes relacionando a escultura com Phil Collins, enquanto outros observaram que a estátua também se assemelha ao ator Nicolas Cage.

Phil Collins, ex-vocalista e baterista do grupo de rock dos anos 70 Genesis, teve uma carreira a solo bem-sucedida com sucessos como "In The Air Tonight" e "Against All Odds".

Humberto Rodriguez, padre da igreja de La Epifanía del Señor, disse que entrou em contacto com o Livro do Guinness para confirmar o novo recorde. A igreja pode ter assim o título de maior estátua do menino Jesus. O recorde atual é de 4,8 metros de altura e 299 kg.