Donald Trump exibe-se nas redes sociais com o corpo de Rocky Balboa

Já nada surpreende quando Donald Trump recorre ao Twitter, mas a fotomontagem que o presidente dos Estados Unidos colocou esta quarta-feira é do mais bizarro que já publicou na rede social. Usou uma imagem de Rocky Balboa, o pugilista interpretado no cinema pelo ator Sylvester Stallone, para com recurso ao photoshop colocar a sua cara no corpo musculado. Com 73 anos, Trump está longe de possuir aquela fisionomia corporal e sem escrever qualquer palavra parece querer dizer que está pronto para a luta. A fotomontagem é feita a partir de uma imagem original do filme Rocky III.

A imagem mostra um Trump com feições sérias e o seu cabelo alaranjado bem penteado, com o corpo musculado e cheio de energia. Uma imagem de força? De poder e boa forma física? O 45º presidente dos Estados Unidos da América não deu qualquer explicação mas o que se seguiu na sua timeline parece que o deixou satisfeito. Uma hora depois abriu espaço a uma publicação no Twitter do seu filho em que era exibida a primeira página do jornal South Florida Sun Sentinel em que está uma foto de Trump num comício de terça-feira, com um título muito favorável ao presidente : "Um Trump-tástico dia".

Depois, fez o mesmo com uma publicação na mesma rede social do apresentador de televisão britânico Piers Morgan, um homem que tem estado sempre ao seu lado e que parece ter ido às lágrimas com o riso.

Mais tarde, fez três novas publicações em que dava conta de resultados de sondagens ou de indicadores económicos, sempre favoráveis a si.

A publicação com o corpo de Rocky Balboa surge no dia em que Trump foi para Florida para um período de férias, antecedendo o Dia de Ação de Graças, feriado, que celebra quinta-feira nos Estados Unidos da América.

Já originou um conjunto de piadas que logo alastraram pela internet. Muitos utilizadores do twitter comentaram e fizeram memes a comparar Rocky, o boxeur que derrotou Ivan Drago no filme Rocky IV, em plena Guerra Fria, e como tal a Rússia, à época ainda parte da União Soviética. Com Trump é precisamente, sugeriram os internautas, o contrário - não quer derrotar a Rússia mas sim parece ter bom entendimento com Vladimir Putin.

Para outros, a fotomontagem sem qualquer legenda está claramente relacionada com o processo de impeachment em curso, com Trump a querer dizer que está em forma para qualquer luta.