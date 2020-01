Dois rockets explodem na "zona verde" de Bagdad. Alvo era a embaixada dos EUA

As explosões de dois 'rockets' foram sentidas esta quarta-feira à noite na "zona verde" de Bagdad, no Iraque, segundo avança a AFP.

Segundo um jornalista da BBC no local, o alvo era a embaixada dos Estados Unidos, mas não foi atingida.

As forças militares iraquianas confirmaram o ataque, com rockets Katyusha - normalmente utilizados por milícias na região -, afirmando não haver registo de feridos, apenas a ocorrência de um incêndio.

Estes 'rockets' Katyusha são de fabrico russo - a sua primeira versão data da II Guerra Mundial - e são muito usados em confrontos de guerrilha. Nos últimos anos, na Síria e no Iraque são frequentemente disparados. São lançados a partir de um camião e são considerados equipamentos de artilharia relativamente frágeis, mas têm com um custo de fabrico muito baixo e oferecem grande mobilidade.

A Green Zone [Zona Verde] é uma área da capital do Iraque, onde estão localizadas as embaixadas dos EUA e de vários outros países ocidentais. Foi inicialmente construída no centro de Bagdad por forças lideradas pelos EUA após a invasão do Iraque em 2003 e é amplamente vista como um local seguro, apesar de frequentemente ser alvo de ataques com 'rockets'.

(Em atualização)