Dois mortos em tiroteio na Alemanha. Polícia deteve um suspeito

Pelo menos duas pessoas morreram num tiroteio na cidade de Halle, no leste da Alemanha. A polícia procura suspeitos, sendo que já anunciou que deteve um homem.

Segundo a revista alemã Der Spiegel, uma das vítimas mortais é uma mulher. Há ainda a registar, pelo menos, dois feridos.

A polícia da cidade alemã indica que deteve um suspeito, mas reforça o pedido à população para ficar vigilante. A estação de comboios de Halle está encerrada.

A procuradoria-geral da Alemanha abriu uma investigação para perceber se o tiroteio foi um ato terrorista, anunciaram as autoridades.

"De acordo com as descobertas iniciais, duas pessoas foram mortas. Houve vários tiros. Os supostos autores fugiram num veículo. Estamos a pedir às pessoas que fiquem nas suas casas ou noutro lugar seguro", lê-se na publicação que a polícia fez no Twitter.

De acordo com o jornal alemão Bild, o tiroteio aconteceu perto de uma sinagoga durante o Yom Kipur, uma das datas mais importantes para os judeus. Trata-se de uma celebração religiosa, que implica um jejum de 25 horas e períodos de oração.

Já segundo a estação de televisão NTV, um tiroteio terá ocorrido num restaurante turco de fast food.

Imagens divulgadas pela televisão local MDR mostram um corpo deitado na estrada e cercado por um cordão policial.

Uma testemunha que se encontrava na zona disse à Ntv que o agressor estava vestido com uma farda militar e usava um capacete ou máscara, levando na mão uma pistola automática e o que parecia ser uma granada de mão.

Tiros disparados também em Landsberg

Segundo a agência de notícias DPA, o corpo foi encontrado em frente a uma sinagoga, tendo um responsável da comunidade judaica local afirmado que os autores do tiroteio tentaram entrar no templo, onde se encontravam dezenas de pessoas, mas foram impedidos pelos seguranças.

O Bild dá ainda conta que terá sido lançada uma granada para um cemitério judeu.

A polícia pediu à população que permaneça vigilante e não saia de casa, adiantando que foram também disparados tiros em Landsberg, a cerca de 15 quilómetros de Halle, mas sem dizer se os dois episódios estão relacionados.

O porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, lamentou o caso, considerando que são "notícias terríveis", mas sem avançar mais informações sobre o ataque.

[em atualização]