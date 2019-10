Dois mortos em tiroteio na Alemanha. Polícia deteve um suspeito

Pelo menos duas pessoas morreram num tiroteio na cidade de Halle, no leste da Alemanha. A polícia procura suspeitos, sendo que já anunciou que deteve um homem.

A polícia desta cidade alemã está a pedir à população para ficar em casa ou para procurar um lugar seguro.

"De acordo com as descobertas iniciais, duas pessoas foram mortas. Houve vários tiros. Os supostos autores fugiram num veículo. Estamos a pedir às pessoas que fiquem nas suas casas ou noutro lugar seguro", lê-se na publicação que a polícia fez no Twitter.

De acordo com o jornal alemão Bild, o tiroteio aconteceu perto de uma sinagoga durante o Yom Kipur, uma das datas mais importantes para os judeus. Trata-se de uma celebração religiosa, que implica um jejum de 25 horas e períodos de oração.

O Bild dá ainda conta que terá sido lançada uma granada para um cemitério judeu.

Entretanto, a polícia de Halle indica que deteve um suspeito, mas reforça o pedido à população para ficar em alerta. A estação de comboios de Halle está encerrada.