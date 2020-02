Dois mortos em tiroteio em universidade no Texas

Duas pessoas morreram e uma outra ficou ferida com gravidade na sequência de um tiroteio na Texas A & M University Commerce, informou a própria escola norte-americana que fica localizada a alguns km de Dallas.

O tiroteio ocorreu na zona residencial em Pride Rock e o ferido grave já foi evacuado para um hospital.

A escola suspendeu as aulas e incentivou os residentes e os alunos a manterem-se em zonas seguras, como precaução. A universidade disse que o alerta de atirador foi levantado cerca de duas horas depois do aviso inicial sobre o incidente na residência.

Larry Cooper III, um aluno que vive na residência em Pride Rock, disse ao Dallas Morning News que saiu do seu quarto pouco antes do alerta. A seguir, contou, ficou à espera no quarto de um amigo no primeiro andar da residência.

"Há policias a bloquear as portas, mas estamos todos à espera para que as notícias digam o aconteceu", disse Cooper.

Em outubro passado, duas pessoas foram mortas e uma doze ficaram feridas num tiroteio fora do campus, numa festa de boas-vindas e de Halloween envolvendo estudantes da Texas A & M Commerce.

Não foi revelado, para já, o motivo nem quem esteve envolvido no tiroteio que aconteceu esta segunda-feira