Discurso da Rainha. Crime, saúde, imigração e, claro, o Brexit no dia 31

A rainha começou por dizer que a prioridade do governo "sempre foi assegurar a saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de outubro". E que o executivo quer um novo acordo com a UE baseado no comércio livre e "em cooperação amigável", ao mesmo tempo que uma lei sobre imigração irá acabar com a liberdade de movimento. Também relacionada com o Brexit terá de ser aprovada legislação sobre agricultura, pescas, serviços financeiros -- e no topo de tudo, o acordo de saída do clube europeu.

Ladeada pelo príncipe Carlos, Isabel II resumiu o programa do governo conservador, 26 projetos de lei centrados na saída do Reino Unido da UE (cerca de um terço) no endurecimento das penas de prisão e na luta contra o crime, no investimento do sistema nacional de saúde e nas infraestruturas e na educação; e dar um quadro legal à defesa do ambiente, com a instituição de um regulador.

Dos 26 projetos de lei sete são relacionados com o sistema judicial e com o combate ao crime. Serão apresentadas novas leis penais para que os criminosos tenham penas mais longas e que o sistema de liberdade condicional não permita, por exemplo, a um assassino sair mais cedo da reclusão se não colaborar com as autoridades no que respeita às vítimas.

Outras medidas anunciadas pela rainha incluem o aumento do salário mínimo para 10,5 libras por hora (11,95 euros), a reforma da assistência social aos adultos, uma nova entidade reguladora com poderes para sancionar de forma criminal falhas na segurança de edifícios, ou mudar a política comercial do sistema de caminhos de ferro.

Numa camisa-de-forças

Foi a sexagésima quinta vez que a rainha se deslocou à Câmara dos Lordes para apresentar o Discurso da Rainha, que marca a abertura da sessão parlamentar. No entanto, este discurso é dominado pelo calendário: faltam 17 dias para a saída da UE e o governo, apoiado por uma minoria na Câmara dos Comuns, encontra-se numa camisa-de-forças. Os críticos de Boris Johnson dizem que o discurso não é mais do que "um manifesto eleitoral", como disse a nacionalista escocesa Joanna Cherry.

Já o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, disse que haver "um discurso da rainha e uma abertura do Parlamento é absurdo". "O que temos é uma emissão político-partidária a partir dos degraus do trono."

Para lá da "muito longa lista de compras" que foi o discurso, "que não vale de nada", a editora de política da BBC Laura Kuenssberg realça que a mensagem provém de "um universo paralelo" no qual Boris Johnson consegue resolver todos os desafios

Ainda antes do discurso da rainha, os media britânicos já avançavam que este iria conter 22 novas propostas de lei, no que o governo apelidava de um "programa ambicioso para um Reino Unido pós-Brexit". Crime, imigração, saúde e ambiente eram apresentados como os temas centrais, com o Labour a falar de uma "acrobacia" política e uma perda de tempo, visto não haver ainda acordo para a saída do país da União Europeia e o governo estar em minoria na Câmara dos Comuns.

Boris Johnson insiste que a saída vai acontecer em 31 de outubro, a data prevista, apesar de as negociações do fim de semana com Bruxelas terem sido infrutíferas, com o anúncio da apresentação do orçamento a 6 de novembro.

"Conseguir o Brexit a 31 de outubro é absolutamente crucial", disse Johnson antes da cerimónia. "Mas as pessoas deste país não querem só resolver o Brexit... este Discurso da Rainha otimista e ambicioso põe-nos no caminho para garantir tudo isso e mais", indicou.

Depois do discurso, haverá um debate que decorre até ao final da semana e um voto na Câmara dos Comuns deve acontecer na próxima semana. Mesmo que o discurso seja derrotado pelos deputados Johnson não é obrigado a demitir-se, embora da última vez que tal aconteceu, em 1924, o primeiro-ministro abandonou o cargo. Na realidade, os deputados -- e o Reino Unido -- esperam novidades do Conselho Europeu que decorre na quinta e na sexta-feira. Será com base no que Johnson trouxer de Bruxelas que o destino do seu governo será traçado.

Caso Boris Johnson queira convocar eleições antecipadas precisa de uma maioria de dois terços dos deputados a aprovar a medida. Já por duas vezes não conseguiu fazê-lo.