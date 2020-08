"Dia histórico". Israel e Emirados Árabes estabelecem relações diplomáticas

O anúncio torna os Emirados Árabes Unidos (EAU) o primeiro Estado do Golfo Árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel e apenas a terceira nação árabe a fazê-lo.

Donald Trump partilhou na rede social Twitter uma declaração dos dois países, reconhecendo o acordo.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

Já na Sala Oval, disse aos jornalistas que foi "um momento verdadeiramente histórico".

"Agora que o gelo foi quebrado, espero que mais países árabes e muçulmanos sigam os Emirados Árabes Unidos", escreveu no Twitter.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou o estabelecimento de relações diplomática com os Emirados Árabes Unidos como um "dia histórico", enquanto Abu Dhabi disse tratar-se de uma "vitória" da diplomacia.

"Yom histori (dia histórico)", escreveu Netanyahu, em hebraico, na rede social Twitter, comentando a declaração de Donald Trump sobre a normalização de relações entre Israel e os Emirados e Israel.

Na mesma rede social, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi disse nesta quinta-feira que o acordo para normalizar as relações com Israel inclui a suspensão da anexação de "novos territórios palestinos".

"Num telefonema entre o presidente (dos EUA) Donald Trump e (o primeiro-ministro israelita Benjamin) Netanyahu, um acordo foi alcançado para terminar qualquer anexação suplementar dos territórios palestinos", disse Mohammed ben Zayed Al-Nahyan, na sua conta no Twitter, após a divulgação do acordo entre os dois países.

During a call with President Trump and Prime Minister Netanyahu, an agreement was reached to stop further Israeli annexation of Palestinian territories. The UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship. - محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020

Os Emirados Árabes Unidos dizem que o acordo para normalizar as relações com Israel foi "um passo ousado" para garantir uma solução de dois Estados para o conflito de longa duração entre Israel e Palestina.

"A maioria dos países verá isso como um passo ousado para garantir uma solução de dois Estados, dando tempo para negociações", disse o ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash. Questionado sobre quando os dois países abrirão embaixadas, o ministro disse que não queria especular sobre o prazo "mas definitivamente não será muito tempo".

Opinião contrária foi já expressa pelo porta-voz do Hamas, que acusa os Emirados de "esfaquearem" os palestinianos pelas costas, ao chegar a acordo com Trump e Israel, enquanto a Autoridade Palestiniana fez duras críticas ao arranjo.

Hanan Ashrawi, que reagiu também no Twitter em nome da Autoridade Palestiniana, considerou que "Israel foi recompensado por não declarar abertamente o que tem feito à Palestina de forma ilegal e persistente desde o início da ocupação".

Os Emirados Árabes Unidos saíram da sombra das "negociações secretas e normalização com Israel", acrescentou Ashrawi.