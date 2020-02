Desmantelada "fábrica de bebés" na Nigéria. Adolescentes eram raptadas e os filhos vendidos

A polícia nigeriana libertou esta semana 24 bebés e quatro adolescentes grávidas de uma maternidade ilegal na cidade petrolífera de Port-Harcourt, no sul do país - anunciou um porta-voz da polícia.

"Durante uma operação de infiltração na terça-feira, nossos homens descobriram uma organização dedicada ao tráfico de bebés em Port-Harcourt, onde 24 crianças de um a dois anos e quatro adolescentes grávidas foram resgatados", disse à AFP o porta-voz Nnamdi Omoni.

Outras "fábricas de bebés" do mesmo tipo foram descobertas pela polícia nigeriana nos últimos anos. Em alguns casos, os bebés podem sofrer rituais de magia negra.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Bebés do sexo masculino são geralmente vendidos por 500.000 nairas (pouco menos de 1300 euros ), enquanto as meninas são vendidas por cerca de 300.000 nairas, informou a polícia em casos anteriores.

País petrolífero com uma das maiores economias da África, a Nigéria também é uma das nações do mundo com o maior número de habitantes vivendo em extrema pobreza.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) coloca o tráfico de pessoas em terceiro lugar nos crimes mais frequentes cometidos na Nigéria, depois da corrupção e do tráfico de drogas.