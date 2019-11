Descobertos 41 migrantes num camião frigorífico na Grécia

Vítimas encontradas em camião no Reino Unido serão vietnamitas

DN com Reuters

A polícia grega descobriu 41 migrantes num camião frigorifica, esta segunda-feira, numa autoestrada no norte da Grécia. A maior parte dos migrantes são do Afeganistão, segundo as autoridades, citadas pela agência Reuters. O condutor foi detido.

A arca frigorífica estaria desligada e nenhum dos migrantes se encontra ferido. Foram levados para uma esquadra da polícia próxima, onde serão identificados.

O camião foi mandado parar pela polícia perto da cidade grega de Xantthis, no norte do país, um ponto regular de operações de fiscalização.

Desde 2015 que entram através da Grécia mais de um milhão de refugiados, a maioria em direção à Turquia.

A descoberta do camião, em 23 de outubro, no Reino Unido provocou indignação em todo o mundo e expôs as rotas de migração clandestina altamente organizadas entre o Vietname e a Europa. Os corpos de 39 migrantes - 31 homens e oito mulheres - foram encontrados mortos num camião refrigerado numa área industrial em Grays, na região de Essex, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres.