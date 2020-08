Descarrilamento de comboio na Escócia faz feridos graves

Um comboio descarrilou na Escócia e provocou "feridos graves" em várias pessoas.

O descarrilamento aconteceu em Stonehaven, na região Aberdeenshire, numa altura em que a Escócia é assolada por tempestades.

Cerca de 30 veículos, incluindo uma ambulância aérea, foram chamado ao local.

Na zona do acidente é vista uma grande nuvem de fumo.

A primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon descreveu este acidente como um "incidente extremamente sério" e disse que houve relatos de "ferimentos graves". "Todos os meus pensamentos estão com as pessoas envolvidas", afirmou.

As chuvas torrenciais e as tempestades causaram inundações e interrupções nas viagens em muitas partes do centro e leste da Escócia.

em atualização