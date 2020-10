Cuidadora de lar filma-se a maltratar idosa e ex-namorado divulga vídeo por vingança

O vídeo tem 21 segundos e mostra uma idosa, no chão, a tentar levantar-se apoiando-se na sua cadeira de rodas e a estender a mão à funcionária do lar, que em vez de a ajudar está a gravar o momento e a fazer pouco da situação. "Chegámos à casa do terror?", pergunta, fazendo sons com o intuito de a assustar.

As imagens terão sido gravadas em setembro na casa de repouso Las Vegas, no município de Ciempozuelos, em Madrid. Mas vieram a público agora, depois de o ex-namorado da funcionária, que tem uma ordem de restrição contra ela, ter telefonado ao lar ameaçando divulgá-las caso ela não fosse despedida, de acordo com a agência Europa Press, citada pelo jornal ABC.

Depois de ver o vídeo, a direção do lar decidiu afastar a funcionária e rescindir o contrato por "conduta irregular", tendo contudo dito que a idosa sofre problemas de "deterioração cognitiva" e tem tendência a atirar-se para fora da cadeira de rodas. O vídeo acabou contudo nas redes sociais.

A filha da idosa disse à estação de televisão LaSexta que está indignada com a situação e com o facto de ninguém do lar lhe ter telefonado a avisar do caso, que descobriu ao ver o vídeo nas redes sociais. E que no passado a mãe já apresentava nódoas negras e feridas.

Os familiares de vários utentes do lar já apresentaram queixa contra a funcionária, de acordo com a mesma agência. Também a Comunidade de Madrid, que indicou que não vai tolerar este tipo de situação, enviou uma equipa de inspeção ao estabelecimento, antes de ver se entrega o caso ao Ministério Público para investigação. Foi também aberta uma investigação interna dentro do lar.