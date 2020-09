Criança de 3 anos foi levada por um papagaio e ficou suspensa no ar (veja o vídeo)

A criança, de 3 anos, foi levada pela cauda de um papagaio que se enrolou no seu pescoço durante um festival de papagaios que decorreu neste fim de semana em Hsinchu, em Taiwan. Veja o vídeo:

A criança pairou sobre a multidão de espectadores, que ficou em pânico, e foi levada por fortes ventos que a mantiveram no ar por cerca de 30 segundos. A criança aterrou com algumas escoriações no pescoço e no rosto e foi levada para o hospital para realizar exames médicos. Mais tarde foi para casa, informou o presidente da Câmara de Hsinchu, num post no Facebook.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na sábado, as autoridades que promovem o festival alertaram as famílias para os ventos fortes que se iriam fazer sentir no domingo - quando aconteceu o acidente.

O episódio levou a um pedido de desculpas do presidente da câmara e à suspensão do festival depois do acontecimento que, todos os anos, leva milhares de espetadores durante dois dias ao local.