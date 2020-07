Criança de 6 anos salva irmã do ataque de um cão. Um herói elogiado pelos "super-heróis" da Marvel

Pegou na mão da irmã, de apenas 4 anos, e afastou-a do perigo. Bridger Walke salvou-a, mas não escapou ao ataque do cão. O ato de coragem do menino de 6 anos do Wyoming está a tornar-se viral nas redes sociais, depois da história ter sido partilhada pela tia e após o elogio que a atriz Anne Hathaway publicou no Instagram. Um herói que recebeu mensagens especiais dos super-heróis do cinema.

"Achei que se alguém tinha de morrer seria eu", terá dito o menino quando lhe perguntaram a razão pela qual arriscou a própria vida, contou a tia Nicole, que fez saber também que o sobrinho é um fã dos Vingadores e de outros super-heróis.

Devido ao ataque do pastor alemão, a 9 de julho, a criança foi operada e levou mais de 90 pontos no rosto. "Tragicamente, em vez de fugir, o cão saltou e agarrou a bochecha de Bridger", refere a família numa declaração citada pela CNN.

Uma história de coragem que chamou a atenção de Hathaway. "Não sou um dos Vingadores, mas reconheço um super-herói quando vejo um", escreveu a atriz na rede social Instagram, onde partilhou a imagem de Bridger Walke abraçado à irmã.

A atriz escreveu ainda que espera ter metade da coragem que Bridger demonstrou ter na sua vida, desejou-lhe uma boa recuperação e não resistou a lançar um desafio ao super-herói do grande ecrã. "Mark Ruffalo precisas de um colega de equipa?", questionou Anne Hathaway dirigindo-se ao ator que interpreta Hulk no cinema.

Mais de um milhão de pessoas gostou da publicação da atriz, que motivou milhares de comentários. Anónimos renderam-se à história de coragem deste menino de Wyoming, mas não só. Este herói da vida real recebeu mensagem de vários atores que dão vida aos super-heróis que tanta gosta de ver, de acordo com a família.

Foi o caso de Mark Ruffalo, que interpreta o gigante verde da Marvel, e de Cris Evans, o Capitão América que enviou uma mensagem de vídeo ao herói da vida real.

Vestido a rigor, Bridger ouviu o super-herói ao lado da irmã. "Daqui Capitão América. Como estás, amigo. És um herói. O que tu fizeste foi muito corajoso. A tua irmã tem muita sorte em ter-te como irmão mais velho, os teus devem estar muito orgulhosos", disse Cris Evans, que prometeu enviar-lhe um autêntico escudo do Capitão América.

"Continua a ser o homem que és. Precisamos de pessoas como tu. Sei que a recuperação pode ser díficil, mas acho que não há nada que te possa abrandar", disse ainda o Capitão América a Bridger.

O ator que dá vida a Hulk também mostrou admiração pelo menino de Wyoming e realçou a coragem que teve ao salvar a irmã. "As pessoas que colocam o bem-estar dos outros à frente de si mesmas são as pessoas mais heroicas e atenciosas que conheço. Respeito e admiro a tua coragem e o teu coração", começou por escrever o ator. "A verdadeira coragem não está em dominar as pessoas ou lutar contra elas ou andar por aí como um durão. A verdadeira coragem é saber o que é certo fazer e fazê-lo, mesmo que isso possa significar que fique magoado de alguma forma. És mais homem do que muitos que vi ou conheci. Com Admiração...Mark Ruffalo".

Os atores Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi e os realizadores Anthony e Joe Russo também enviaram mensagens ao pequeno herói.

O menino está a recuperar bem, "mas ainda não pode sorrir como quer", disse a tia. "Mas ainda sorriu quando lhe li alguns dos comentários ", escreveu no Instagram. Na rede social aproveitou para dizer que tem um bom relacionamento com os donos do pastor alemão que provocou os ferimentos em Bridger e que não tem nada contra eles.