Atriz de Glee terá conseguido salvar o filho antes de se afogar

Naya Rivera tinha 33 anos e estava com o filho de 4 no lago. O menino foi encontrado no barco

O corpo de Naya Rivera, cantora e atriz estrela da série televisiva Glee, foi encontrado num lago no sul da Califórnia, anunciaram as autoridades do condado de Ventura.

O corpo de Rivera foi descoberto seis dias depois de a atriz, de 33 anos, ter desaparecido no lago Piru, onde o seu filho, Josey, de 4 anos, foi encontrado sozinho no dia 8 de julho no barco que os dois tinham alugado, disse fonte do gabinete do xerife do condado de Ventura.

Alegadamente, segundo as primeiras informações da polícia, a atriz terá ido nadar com o filho mas as condições não seriam as ideais e Glee terá conseguido apenas colocar o menino de volta no barco antes de se afogar.

A criança, de 4 anos, disse que sua mãe o colocou de volta no convés do barco alugado e depois a viu desaparecer sob a água, disseram as autoridades.

"Ela deve ter reunido energia suficiente para colocar o filho de volta no barco, mas não o suficiente para se salvar", disse o xerife do condado de Ventura, Bill Ayub, em conferência de immprensa.

O menino, Josey Hollis Dorsey, foi encontrado a dormir sozinho com um colete salva-vidas cerca de três horas depois de terem saído no barco para o lago Piru, a noroeste de Los Angeles. Desde então, iniciou-se uma busca de cinco dias que terminou com a descoberta do corpo da atriz de 33 anos, disseram autoridades.

As suspeitas de que se trataria do cadáver da atriz surgiram mal o o xerife dera notícia da descoberta, no Twitter, durante a manhã.

"Descansa doce Naya. Que força você era", escreveu a também estrela da série Glee Jane Lynch no Twitter.

Steven Canals, produtor do programa de televisão Pose, escreveu na mesma rede social que estava "com o coração partido por todas as histórias que não foram contadas".

Já a atriz e produtora norte-americana Viola Davis enviou as condolências à família de Rivera e Kristin Chenoweth, também atriz da série Glee, escreveu: "Obrigado pelo que deste ao mundo".

Rest sweet, Naya. What a force you were. Love and peace to your family. - Jane Lynch (@janemarielynch) July 13, 2020

Rivera começou a desempenhar papéis ainda jovem, mas ganhou atenção nacional interpretando uma adolescente lésbica em Glee, que foi transmitida entre 2009 e 2015, na Fox. A atriz deixa um filho de quatro anos.

"Naya Rivera era um talento feroz com muito mais para fazer e esta é uma tragédia terrível. Somos eternamente gratos pela contribuição indelével que ela deu a Glee, do primeiro ao último episódio ", refere um comunicado da 20th Century Fox TV e da Fox Entertainment.

Nascida em Santa Clarita, na Califórnia, Rivera começou a atuar aos quatro anos, aparecendo em séries como The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters e The Bernie Mac Show.

Trabalhou como operadora de telemarketing, tomou conta de crianças, serviu à mesa e foi rececionista da Abercrombie & Fitch antes de conseguir o papel de Santana Lopez em Glee, de Ryan Murphy.

Fez a prova para o papel cantando a musica Emotion, das Destiny's Child.

Rivera era conhecida pelo papel de Santana Lopez na série musical Glee na qual participou entre 2009 e 2015.

O elenco da série tem sido marcado por uma série de tragédias. Em 2013 Cory Monteith, que interpretava o papel de Finn Hudson, morreu de overdose de drogas e álcool. Tinha 31 anos. Em 2018 foi Mark Salling, o intérprete de Puck, a suicidar-se, aos 35 anos, semanas depois de ter vindo a público que estava na posse de pornografia infantil.

Notícia atualizada às 08:50