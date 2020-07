Corpo encontrado no lago onde atriz de Glee desapareceu

Naya Rivera tinha 33 anos e estava com o filho de 4 no lago. O menino foi encontrado no barco

Um corpo foi encontrado no lago no sul da Califórnia onde Naya Rivera, atriz da série Glee, desapareceu na quarta-feira passada, confirmou no Twitter o xerife do condado de Ventura.

O corpo, que ainda não foi identificado, foi encontrado nesta segunda-feira de manhã no lago Piku.

As autoridades americanas procuram Rivera, de 33 anos, desde a passada quarta-feira, quando a atriz desapareceu no lago depois de aalugar um barco para um passeio com o filho de 4 anos.

O rapaz acabou por ser encontrado no barco, mas a mãe não foi encontrada. A bordo foi encontrado um colete de salvamento e o menino tinha outro vestido. Os investigadores encontraram ainda a mala com a identificação da atriz mas mais nenhuma pista sobre o seu paradeiro.

Os investigadores têm falado com o menino e não acreditam que Rivera tenha conseguido chegar até à margem depois de ambos terem ido nadar, presumindo-se que esteja morta, como explicou o xerife Kevin Donoghue.

O lago tem estado encerrado ao público desde o desaparecimento da atriz, com uma centena de membros das equipas de socorro a juntarem-se às buscas. Com a visibilidade dentro de água a ser de menos de 30 centímetros, o processo tem avançado muito lentamente.

Rivera era conhecida pelo papel de Santana Lopez na série musical Glee na qual participou entre 2009 e 2015. O elenco da série tem sido marcado por uma série de tragédias. Em 2013 Cory Monteith, que interpretava o papel de Finn Hudson, morreu de overdose de drogas e álcool. Tinha 31 anos. Em 2018 foi Mark Salling, o intérprete de Puck, a suicidar-se, aos 35 anos, semanas depois de ter vindo a público que estava na posse de pornografia infantil.