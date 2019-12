Corpo de inglesa desaparecida foi encontrado enterrado na floresta

A britânica Lindsay de Feliz, 60 anos, estava desaparecida desde terça-feira e a polícia já suspeitava de algo muito grave acontecera. Esta quinta-feira cães da polícia encontraram o corpo, enterrado a dois metros de profundidade numa floresta na República Dominicana, perto de sua casa. Estava envolto em plástico e tinha fita-cola colada no pescoço - a cabeça estava separada do corpo e dentro de outro saco de plástico. O marido, 50 anos, e o enteado, 29, foram detidos juntamente com outro homem. São suspeitos de terem cometido o homicídio.

Lindsay de Feliz vivia há 20 anos da República Dominicana, onde foi instrutora de mergulho, além de ter escrito dois livros que tiveram sucesso de vendas e em que relatava as suas experiência na região das Caraíbas. Descrevia-se nas redes sociais como escritora, blogueira, investigadora e tradutora.

Um dos livros que escreveu foi um best-seller na Amazon e tem o título de 'What About Your Saucepans'. Na obra descreveu como se afastou de um casamento e de um estilo de vida de férias caras e de carros de luxo na Grã-Bretanha para perseguir o seu sonho do mergulho, tornando-se instrutora. Também relatou no livro como foi baleada num assalto em 2006.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No ano passado, numa entrevista, explicava como ficou na República Dominicana: 'Vim por seis meses e acabei por ficar. Casei-me com um dominicano e estava a trabalhar como instrutora de mergulho. Tudo era perfeito até que fui atingida na garganta durante um assalto a minha casa. Isso significou que tive de desistir da minha carreira de mergulho e seguir uma carreira diferente, escrevendo."

Após o corpo ser encontrado esta sexta-feira numa floresta, nas traseiras da sua casa, o marido foi detido pela polícia, tal como o enteado e outro homem. Não se sabe ainda os contornos do crime mas as suspeitas da polícia em relação aos familiares cresceram quando foi verificado que levantaram dinheiro com o cartão multibanco da vítima após esta desaparecer. Os detidos argumentam que usaram o dinheiro para as buscas que estavam em curso.

Os sacos plástico em que estava o corpo eram de comida para cães, idênticos a outros encontrados na sua casa. Tudo indica que terá sido estrangulado mas prosseguem as perícias médico-legais para determinar a causa da morte.