Conselho Europeu vai debater sanções contra a Turquia

A secretária de Estado francesa para os Assuntos Europeus, Amélie Montchalin, disse esta sexta-feira que a "questão está sobre a mesa", quando questionada sobre a ofensiva de Acara contra as forças curdas, aliadas do "Ocidente" na luta contra os radicais islâmicos.

"O assunto vai ser debatido no Conselho Europeu da próxima semana", acrescentou Montcahlin.

A ofensiva turca, de grande escala, tem como objetivo afastar do norte da Síria as milícias curdas YPG consideradas pela Turquia como "grupo terrorista". Entretanto o embaixador norte-americano das Nações Unidas já alertou que Ancara sofreria "consequências" se não protegesse populações vulneráveis nem contivesse os militantes do Daesh, radicais contidos pela Força Democrática da Síria com o apoio das forças curdas.

Na quinta-feira, o presidente da Turquia ameaçou a União Europeia afirmando que se Bruxelas classificar a operação militar como "invasão", Ancara abre "as portas" aos refugiados sírios que se encontram no país.

Os curdos entretanto acusam os Estados Unidos de traição pelo apoio a uma possível invasão turca e afirmam que lutarão "até a última gota de sangue". O presidente norte-americano Donald Trump espera que possa haver uma mediação do conflito.