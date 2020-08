Comité do congresso abre processo por desrespeito contra Mike Pompeo

O Comité de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes anunciou esta sexta-feira a abertura de um processo por desrespeito contra o Secretário de Estado Mike Pompeo, devido à conduta do responsável pela diplomacia americana ao ignorar os pedidos do comité para cooperar com as investigações.

O presidente do comité, o democrata Eliot Engel citou a recusa de Pompeo em entregar documentos no inquérito de impeachment no outono passado, segundo a publicação Politico. Além disso, recusou cooperar noutra intimação em que foram solicitados documentos que o Departamento de Estado, chefiado por Pompeo, já tinha disponibilizado voluntariamente a um comité do Senado liderado por republicanos, visando o ex-vice-presidente Joe Biden e agora candidato pelos Democratas.

Just in: House Foreign Affairs chairman Eliot Engel announces that the committee "will begin work on a resolution holding Secretary of State Mike Pompeo in contempt" over his defiance of subpoenas issued by the panel pic.twitter.com/4ZTGxWJwBB - Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) August 28, 2020

"Não vou ficar parado e ver o Comité ou a Câmara tratados com tanto desdém por ninguém", disse Engel em comunicado, citado pelo Politico.

Eliot Engel também citou o discurso de Pompeo em Jerusalém, para a Convenção Republicana, e disse "demonstrou desrespeito alarmante pelas leis e regras que regem a sua própria conduta e pelas ferramentas que a constituição fornece para prevenir a corrupção no governo".