Com Champs e Major, os Biden trazem os cães de volta à Casa Branca

Donald Trump foi o primeiro presidente desde 1897 a não ter qualquer animal de estimação na Casa Branca. "Não me importava de ter um mas não tenho tempo. Além disso como é que eu ia parecer a passear um cão nos relvados da Casa Branca?", questionava-se o ainda presidente dos EUA num comício em fevereiro de 2019.

Ora a pergunta vai ficar sem resposta, mas a tradição de haver um "first pet" vai voltar a ser o que era a 20 de janeiro quando Joe Biden e mulher, Jill, se instalarem na Casa Branca. O presidente eleito e a primeira dama vão levar com eles Champs e Major, os dois pastores alemães da família que assim se tornam nos "first dogs" - a designação carinhosa que se dá na América os cães presidenciais.

Champs foi o primeiro a chegar a casa dos Biden, em 2008. Durante a campanha para as presidenciais desse ano, Jill conseguiu que Joe lhe prometesse que se os americanos elegessem Barack Obama para a presidência, e ele próprio para vice-presidente, ele arranjaria um cão. E a professora levou a promessa tão a sério que ao longo das semanas ia colando fotos de vários cães nas costas do assento da frente de Biden no avião para ele ir avaliando as opções.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Michelle Obama e Jill Biden numa caminhada com Champs em 2012 © AFP

Mas a escolha de Champs acabou por gerar alguma polémica, uma vez que os Biden o compraram a um criador da Pensilvânia, em vez de adotarem um animal abandonado. O nome foi escolhido pelas netas do então vice-presidente.

Isso não impediu o pastor alemão de viver feliz no One Observatory Circle, a residência do primeiro-ministro em Washington. "De todos nós, Champs é quem mais vai estranhar deixar esta casa", confessava Jill ao Washington Post em janeiro de 2017. "Champs ganhou aqui uma família, com os funcionários e membros da segurnça a terem sempre um biscoito à mão para ele".

Em novembro de 2018, os Biden decidiram arranjar um companheiro para Champs. Foi assim que Major chegou à família. Quando soube que a Delaware Humane Association (DHA) tinha recebido uma ninhada de pastores alemães que tinham sido envenenados, Joe não perdeu tempo. Primeiro ficaram com a guardar de Major durante oito meses e depois acabaram por o adotar.

Major será o primeiro cão de busca e salvamento na Casa Branca

Quando chegar à residência do presidente, Major será o primeiro cão de busca e salvamento na Casa Branca.

Quando em janeiro passado lhe perguntaram porque ter importante ter um animal de estimação, Biden garantiu: "Os cães lembram-nos da importância de viver o momento presente. Amam incondicionalmente e saboreiam cada instante connosco. Quando estou com o Champs e o Major, vivo no 'agora' e aproveito o simples facto de lançar uma bola ou dar um passeio".

Se algum dia vão ser tão famosos como Buddy, o labrador castanho de Bill e Hillary Clinton, ou como as duplas Barney e Miss Beazley, de Laura e George W. Bush, e Bo e Sunny, de Michelle e Barack Obama (só para dar alguns exemplos recentes), isso só o tempo o dirá. Mas para já, Champs e Major já começaram a chamar a atenção dos media - americanos e internacionais.