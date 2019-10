Colocou um gosto no Facebook de outro homem e o marido violou-a

Tancos. Como as fugas de informação atrasaram a captura dos assaltantes

A Polícia Judiciária reuniu dezenas de recortes de imprensa com informações sobre a investigação ao furto de Tancos - cuja origem atribui à Polícia Judiciária Militar - que tiveram impacto negativo no processo: descredibilizaram a investigação e "minaram irremediavelmente as diligências".