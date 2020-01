Cimeira. Presidente de Angola convida homólogos da RDCongo, Uganda e Ruanda

Os chefes de Estado da República Democrática do Congo, do Ruanda e do Uganda reúnem-se em Luanda no próximo domingo, a convite do Presidente de Angola, para discutir questões de segurança e de cooperação regional, anunciou a presidência angolana.

A cimeira quadripartida deverá voltar a reunir Félix Tshisekedi (República Democrática do Congo), Paul Kagame (Ruanda), Yoweri Museveni (Uganda) e João Lourenço (Angola), depois de um outro encontro de alto nível, em julho passado, igualmente patrocinado pelo Presidente angolano.

Em julho, os quatro chefes de Estado destacaram a importância de um diálogo "permanente, franco e aberto" na região dos Grandes Lagos para se obter a paz e estabilidade na região e concordaram que a resolução de qualquer conflito deve ser feita por meios pacíficos, "através dos canais convencionais e no espírito de irmandade e solidariedade africanas".

Na ocasião, os quatro países manifestaram preocupação e condenaram a persistência de grupos armados no leste da República Democrática de Congo, que afeta também as fronteiras com Ruanda e Uganda, razão pela qual a cimeira saudou os esforços do Governo congolês na pacificação de todo o país.

Os líderes do Uganda e do Ruanda assinaram em agosto o Memorando de Entendimento de Luanda, que colocou fim a acusações mútuas entre os dois países, cujas relações se tinham deteriorado nos meses anteriores.

Na assinatura do documento, o Presidente anfitrião e facilitador do acordo, João Lourenço, disse que situações de desentendimentos são comuns entre países, como o caso do Uganda e do Ruanda, "vizinhos e com laços ancestrais de verdadeira e profunda irmandade".