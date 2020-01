"Chegou a nossa hora", "Sim, conseguimos!", "Pequena ilha". O Brexit nas capas dos jornais britânicos

"Após 47 anos, o Reino Unido deixa a UE às 23.00 de hoje - a maior jogada numa geração", escreve o The Guardian numa primeira página dominada por uma bandeira britânica plantada numa praia, com o título: "Pequena ilha". O jornal, fundado em 1821, deixa ainda informações sobre os eventos que vão marcar as últimas horas do Reino Unido na União Europeia e sobre os direitos que os cidadãos britânicos vão continuar a ter após a saída.

O The Times prefere destacar o género de acordo que o primeiro-ministro Boris Johnson vai agora começar a negociar com Bruxelas sobre o futuro da relação entre o Reino Unido e a UE. "PM quer um acordo comercial com Bruxelas ao estilo canadiano", titula o diário, ilustrando a primeira página com a imagem de uma mulher com as bandeiras britânica e da UE.

Eurocético assumido, o The Daily Express rejubila com uma capa na qual afirma: "Sim, conseguimos!" Lembrando a hora de saída, o jornal antecipa o discurso de Boris Johnson previsto para esta noite, garantindo que o primeiro-ministro vai "anunciar uma nova era de renascimento e mudança" para o Reino Unido.

"A nossa hora chegou", escreve o The Sun. O tabloide, que sorteia 100 moeda comemorativas da saída do Reino Unido da UE garante: "Após 30 anos de resistência perante o perigo de um superestado europeu, o grande povo do Reino Unido conseguiu finalmente cumprir o Brexit".

Numa nota otimista, o The Daily Mail antecipa "um novo amanhecer para o Reino Unido". "Às 23.00 a nossa orgulhosa nação sai finalmente da UE - ainda amiga da Europa, mas livre e independente de novo após 47 anos", escreve na primeira página de uma edição especial ilustrada com uma fotografia da costa.

O The Scotsman garante que este é "um até breve e não um adeus". O jornal da Escócia, que no referendo de junho de 2016 votou para ficar na União Europeia e ameaça agora voltar a consultar os seus cidadãos sobre a hipótese de se tornar independente após o Brexit, escreve ainda em editorial que "o Reino Unido deve manter-se fiel aos valores da UE mesmo depois do Brexit".