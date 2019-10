Cinco pessoas esfaqueadas no centro de Manchester

O Manchester Arndale, um centro comercial no centro da cidade de Manchester, no Reino Unido, foi evacuado, depois de um incidente em que cinco pessoas terão sido esfaqueadas.

Não são ainda conhecidos os contornos do ataque. As primeiras notícias davam conta de quatro feridos, mas um porta-voz das forças policiais atualizou o número para cinco. Não há, até agora, registo de vítimas mortais.

Um vídeo publicado no Manchester Evening News mostra a polícia a deter um homem, momentos após os esfaqueamentos. A polícia de Manchester fez, entretanto, uma publicação no twitter, onde afirma ter detido um homem, de cerca de 40 anos, suspeito de ser o autor do ataque.

Um porta-voz das forças policiais, citado pela BBC, confirmou que "cinco pessoas foram esfaqueadas e levadas para o hospital". Quanto às motivações não há ainda respostas: "Nesta fase inicial temos tudo em aberto quanto à motivação deste terrível incidente". Mas, "dada a localização e a natureza do incidente" foi chamada uma unidade de contra-terrorismo para investigar o ataque.

O funcionário de uma loja no local contou à BBC que viu "um homem a correr com uma faca, investindo contra várias pessoas" - "Uma delas veio para a minha loja, visivelmente abalada, com um pequeno corte". "Pouco depois, elementos da segurança disseram-nos para fechar as portas e levar as pessoas para a parte traseira da loja", acrescentou.

Em atualização