Castelo japonês com 500 anos, património da Unesco, está a arder

O Castelo Shuri, um Património Mundial da UNESCO na província de Okinawa, no sul do Japão está a arder. O corpo de bombeiros da cidade de Naha diz que recebeu uma chamada de emergência relatando um incêndio no castelo por volta das 2.40 do horário do Japão.

O castelo, construído há cerca de 500 anos pela dinastia Ryukyu, foi considerado tesouro nacional do Japão em 1933. Já tinha sido alvo de um incêndio durante a Segunda Guerra Mundial, tendo o salão principal sido restaurado em 1992.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

(em atualização)