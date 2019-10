A maior família do Reino Unido. Casal britânico anuncia que vai ter o 22.º filho

E vão 22! A família Radford, conhecida como a maior do Reino Unido, anunciou através de um vídeo no YouTube que estão à espera do 22.º filho. A notícia teve honras de publicitação pelo jornal The Independent e pela estação de televisão Sky News.

O vídeo no YouTube, que mostra a ecografia do bebé, já superou as 248 mil visualizações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sue Radford, de 44 anos, revela que está grávida de 15 semanas e que o novo membro da família deverá nascer em abril de 2020, embora ainda não saibam o seu sexo, Noel, o pai, garante que irá ser um menino para chegarem aos onze rapazes e assim igualar o número de meninas.

© YouTube

O primeiro desta longa família nasceu em 1989, quando a mãe tinha apenas 14 anos, e dá pelo nome de Chris. No ano passado, chegou o 21.º filho, Bonnie Raye.

A família, que chegou a protagonizar o reality show "16 Kids and Counting" (2013) e agora mantém muito atualizada a conta do Instagram, vive numa casa de 10 quartos com 19 dos filhos.

Os mais velhos, Chris e Sophie, de 30 e 25 anos, já saíram de casa. Sophie é, ela própria, mãe de três crianças.