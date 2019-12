Casados durante 70 anos, morreram lado a lado com 20 minutos de diferença

Juntos na vida e na morte. É assim que o casal do Michigan, EUA, vai ser recordado. Les e Freda Austin estiveram casados durante 70 anos e morreram com um intervalo de apenas 20 minutos. Ambos com 90 anos, deram entrada num lar a 6 de dezembro. Ficaram em camas lado a lado e morreram no dia seguinte. Uma história que é agora conhecida.

"Eles fizeram tudo juntos. Não pararam com a morte", afirmou a filha Sandy Maes ao site MLive. "Penso que eles sabiam que o outro estava a ceder e agora estão eternamente juntos. Acho que foi lindo", acrescentou.

Les morreu primeiro. Passaram apenas 20 minutos até a mulher morrer também. De acordo com a família, Lea encostou a sua cabeça ao ombro do marido e faleceu. "Se tinham de partir, penso que esta foi a forma mais romântica de o fazerem", disse o filho Michael Austin.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Conheceram-se em 1949 através de um amigo em comum. Frequentavam a escola secundária quando tiveram o primeiro encontro num baile. Desde então nunca mais se largaram. Do casamento tiveram dois filhos, três netos e oito bisnetos.

Viviam na cidade de Jackson até há poucas semanas quando deram entrada num lar. Ele esteve na Guerra da Coreia e após 40 anos ao serviço da polícia de Michigan reformou-se. Ela, uma apaixonada por livros de cozinha, geria uma loja de limpeza a seco. Gostavam de viajar e de acampar. Eram um casal modelo, diz a família. Davam o exemplo, afirmam. Em novembro comemoram 70 anos de casados.

"Setenta anos juntos não é fácil. Mas ao fim desse tempo ainda cuidavam um do outro e amavam-se muito", destaca a neta Leah Smith.