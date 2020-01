Itália. Condutor alcoolizado mata seis turistas alemães

Fotografia cedida pelos bombeiros presentes no local do acidente.

O acidente mortal ocorreu em Lutago, no Valle Aurina, na região do Alto Ádige ou Tirol do Sul (a poucos quilómetros da Áustria), pouco depois da 01.00, quando os alemães se reuniam para entrar num autocarro.

O serviço de bombeiros voluntários de Lutago publicou no Facebook que os seis óbitos foram declarados no local e que os feridos foram levados para vários hospitais próximos.

Entre os 11 feridos, três deles estão em estado grave, avança a agência Ansa. Uma mulher foi transportada de helicóptero para o hospital universitário de Innsbruck, na Áustria.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os carabinieri indicaram que o condutor, de 28 anos, era da região e apresentava um alto teor de álcool no sangue (1,97 g/l). Foi preso sob a acusação de homicídio involuntário e danos na estrada.

"O acidente desta noite é uma tragédia para todo o vale, ainda estamos sem palavras", disse o autarca de Valle Aurina, Helmut Klammer.