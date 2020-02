Carro atropela multidão em desfile de Carnaval na Alemanha. Cerca de 15 feridos

Seis mortos em tiroteio no oeste da Alemanha

Um carro foi de encontro à multidão num desfile de Carnaval na cidade alemã de Volkmarsen e feriu cerca de 15 pessoas ao início da tarde desta segunda-feira.

O motorista foi detido, disse um porta-voz da polícia que, citado pela AFP, disse que ainda "é muito cedo" para dizer se o condutor avançou para a multidão propositadamente.

Várias equipas de emergência estão no local da pequena cidade do estado de Hessen, no oeste da Alemanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O incidente ocorreu durante as comemorações do Rosenmontag - ou Rose Monday -, um destaque das festividades anuais do carnaval alemão, em que adultos e crianças se vestem e assistem a desfiles onde pessoas tocam música e atiram doces desde carros alegóricos.

Segundo várias testemunhas, o carro que avançou para a multidão é um Mercedes prateado.

Este incidente ocorre na ressaca de dois tiroteios que na quinta-feira fez nove mortos em Hanau, a 25 quilómetros de Frankfurt. O presumível autor dos disparos, de 43 anos e nacionalidade alemã, vivia em Hanau e, segundo as autoridades, tem ligações à extrema-direita e o crime terá motivações xenófobas. A maioria dos frequentadores dos bares atacados era curda. O primeiro tiroteio aconteceu num bar de fumadores de cachimbo de água (shisha/narguilé) no centro de Hanau, por volta das 22:00, e o segundo pouco depois, a cerca de 2,5 quilómetros a oeste.