Capotamento de autocarro no Irão faz pelo menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram e 24 ficaram feridas num acidente de autocarro no Irão, adianta a Al Jazeera .

O despiste ocorreu na região de Savadkuh, a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Teerão, na província de Mazandaran, durante a noite, por volta das 03.00 (23.30 de quarta-feira em Lisboa).

A viatura fazia a ligação entre Teerão e Gonbad-e Kavus, cidade histórica perto do Turquemenistão e célebre pela sua torre em tijolo do século XI, classificada como património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Gonbad fica a cerca de 500 quilómetros a nordeste do Teerão, perto da fronteira com o Turquemenistão.

Uma imagem publicada nas redes sociais pela agência de notícias iraniana ILNA mostra o autocarro de lado, com as janelas partidas, ao lado da estrada.

De acordo com o jornal Shargh Daily, citado pela Al Jazeera, as autoridades disseram que o acidente foi causado por um defeito no sistema de travagem, motivando a queda do autocarro numa ravina.

Um vídeo após o incidente mostrou a equipa de emergência empenhada em retirar os sobreviventes do autocarro.

A UNICEF diz que a taxa de acidentes de viação no Irão é 20 vezes superior à média mundial, devido à pouca qualidade das estradas e à pouca aplicação da lei. De acordo com um relatório publicado em maio de 2017 pelo jornal iraniano Financial Tribune, mais de 20 mil pessoas morrem e 800 mil ficam feridas anualmente em acidentes de viação no Irão.

em atualização