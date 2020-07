Cão desaparece e é encontrado a 90 quilómetros na antiga casa

Uma cadela de raça Labrador, que tinha desaparecido no Kansas, Estados Unidos, há mais de uma semana, foi agora encontrada a cerca de 90 quilómetros de casa. Cleo, o nome do cachorro de quatro anos, tinha sido visto pela última vez pelo dono no dia 12 de julho, na cidade de Olathe.

Cleo foi entretato encontrada esta semana na varanda... da sua antiga casa, situada em Lawson, no estado norte-americano do Missouri.

Colton Michael, o proprietário da casa onde o cão foi encontrado, disse à imprensa local que ele e sua mulher mudaram-se para esta nova residência há cerca de dois anos. E revelou que Cleo mostrava sinais de alguma ansiedade sempre que alguém se aproximava dela.

"Ela encontrou o caminho da antiga casa e deparou-se com pessoas estranhas lá dentro. Isso seria assustador para qualquer pessoa", disse Colton Michael.

O homem que encontrou o cão acabou por ganhar rapidamente a confiança de Cleo. E através de um microship conseguiu saber o nome dos donos. Através do Facebook, Michael chegou ao proprietário, que tinha deixado na rede social uma mensagem sobre o desaparecimento do cão uma semana antes.

A mulher de Michael, entretanto, reconheceu o nome do dono da cadela como sendo o ex-proprietário da casa. E em declarações à CCN, revelou que o dono do cachorro "ficou sem palavras" quando soube que Cleo tinha sido ali encontrada. "É uma história bizarra. Ela é tudo para nós e para a minha mãe", referiu o dono da cadela.

No total, Cleo terá percorrido qualquer coisa como 90 quilómetros desde a sua casa no Kansas até à antiga residência do Missouri. A cadela terá passado por estradas muito movimentadas e até por um rio.

"Agora já sabemos quem são os donos. Se aparecer por aqui outra vez já sabemos quem contactar", disse ainda Colton Michael.