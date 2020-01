Brexit: bandeira britânica retirada das instituições europeias

Brexit: 1317 dias depois, chegou a hora do adeus. Mas afinal o que é que muda?

A bandeira britânica foi esta tarde retirada dos edifícios do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu, a poucas horas da saída oficial do Reino Unido da União Europeia. O Brexit torna-se uma realidade a partir das 23.00 de Lisboa e Londres, já meia-noite em Bruxelas.

A bandeira europeia foi, por sua vez retirada da representação do Reino Unido em Bruxelas, que será a partir de agora a embaixada do país junto das instituições europeias.

A bandeira europeia retirada da representação britânica em Bruxelas. © EPA/OLIVIER HOSLET

Três anos e meio depois de o Brexit ter sido decidido num referendo por 52% dos eleitores britânicos, em junho de 2016, o processo -- marcado por sucessivas rejeições do Acordo de Saída pelo parlamento britânico, que finalmente deu o seu aval após a clara vitória do conservador Boris Johnson nas eleições de dezembro -- chega esta sexta-feira ao fim, com a concretização da saída.

Começa agora o processo de negociação sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia, nomeadamente ao nível comercial.